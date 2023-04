Tielenaar wint 10,5 miljoen • Opgepakt met kilo coke in auto • Joel (12) fietst van Londen naar Zevenaar

WAT EEN PRESTATIE VAN DIE JOEL (12) | He made it! De 12-jarige Joel Kaye uit het bij Londen gelegen Borehamwood heeft gedaan wat hij al sinds zijn vijfde van plan was: fietsen naar zijn opa en oma in Zevenaar. Niet minder dan 600 kilometer in vijf dagen.

CORONASCHULD KAN FATAAL WORDEN VOOR BEDRIJVEN | Zo’n 64.000 ondernemers hebben nog geen cent afbetaald van de belastingschuld die ze in coronatijd hebben opgebouwd. De vrees is dat dit tot een golf aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zal leiden.

TBS DREIGT VOOR HANS DE B. DIE SCHOOT IN POLIKLINIEK | Hans de B. wilde sterven in een regen van politiekogels. In plaats daarvan dreigt nu vijf jaar cel en gedwongen opname in een tbs-kliniek. ,,Ik was heel erg door de war”, zei de 60-jarige Groesbekenaar dinsdag tegen de rechtbank in Arnhem.

VRIJWILLIGERS BEWAAKTEN PAASHOOP 'S NACHTS | Zonder dat Gendt heeft kunnen genieten van het paasvuur heeft de gemeente Lingewaard dinsdagochtend de berg snoeihout uit de polder verwijderd. ,,De teleurstelling over het afblazen van het paasvuur is groot. Dit moeten we even laten bezinken”, zegt Wim Scholten van band Right Direction Music, die het paasvuur dit jaar heeft georganiseerd.

ROEL BLEEF ZIJN DANSDROOM TROUW | John Travolta veranderde zijn leven. Veertig jaar geleden maakte Roel Voorintholt (61) zijn debuut bij het Arnhemse dansgezelschap Introdans. Die droom is hij trouw gebleven. Ook toen hij de spitzen uittrok en artistiek leider werd van Introdans, een van de grote dansgezelschappen van Nederland. ‘Het dansen vervult me nog steeds’.

TIMMERMANS WIL BBB HELPEN | Eurocommissaris Frans Timmermans en BBB-leider Caroline van der Plas hebben elkaar dinsdag zo’n twee uur gesproken over onder meer stikstof. Hij bood haar hulp aan bij het verder vorm geven van een initiatiefnota, die hij ‘geen sprookjesnota’ noemt.

1 KILO GOED VOOR 20.000 LIJNTJES | Tijdens een controle op 16 november in de buurt van Wolfheze vond de politie bijna een kilo coke in een verborgen ruimte in de auto van een 56-jarige Duitser. Bij de politie verklaarde de verdachte dat hij dacht dat er geld in zat. De officier van justitie gelooft dat niet en eiste dinsdag voor het in- en/of uitvoeren van de drugs een gevangenisstraf van acht maanden.

WAPENHANDEL EN INTERNATIONALE DRUGSHANDEL | Een 30-jarige man uit Duiven is dinsdag veroordeeld voor wapenhandel en betrokkenheid bij grootschalige, internationale handel in drugs. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf op van acht jaar.

BERGEN VAN VERONGELUKTE TREIN BEGONNEN | Het wegtakelen van de trein die in Voorschoten vorige week ontspoorde na een botsing met een bouwkraan, is begonnen. Dat melden ProRail en de gemeente Voorschoten.

VOETBALPODCAST: MANHOEF EN WITTEK HOUDEN WEER VAN ELKAAR | Van knokken bij de training tot een dikke knuffel in GelreDome. Maximilian Wittek en Million Manhoef hebben elkaar weer gevonden, na de winst van Vitesse op Go Ahead. Is dit de opmaat naar een goed resultaat in de derby tegen NEC? Luister hier naar de nieuwe Kappen en Draaien.

WE HEBBEN EEN WINNAAR | Een inwoner van Tiel heeft een wel heel feestelijk paasweekend achter de rug. De Tielenaar mag zichzelf multimiljonair noemen, nadat deze in de Staatsloterij 10,5 miljoen (!) euro won.

WAAROM STINKT JOUW PLAS ZO NA ASPERGES? | De witte asperges liggen weer in de winkel. Vaak hoor je dat je urine anders ruikt of zelfs stinkt na het eten van asperges. Hoe kan dat? En heeft iedereen daar last van? Piet Hoebeke, hoogleraar urologie en uroloog bij het Universitair Ziekenhuis Gent, vertelt waarom ‘het witte goud’ een bijzonder effect heeft op onze plas.

