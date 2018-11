Tielse Michelle baart kinderen voor een ander gezin

Als Michelle van der Wiel (34) uit Tiel op kraamvisite gaat om haar pasgeboren dochter Sanne te zien, is dat voor iedereen spannend. Voor haar als draagmoeder en ook voor de ouders van Sanne; Eise (48) en Michel (45) Molenaar uit het Zuid-Hollandse dorp Valkenburg. ,,Wat zou het met mij doen als ik mijn kind daar in een box zie liggen?”



Het is dan ruim anderhalf jaar nadat Michelle en de vaders elkaar hebben leren kennen dankzij het blog van de vaders dat Michelle volgt. De mannen beschrijven daarin hun kinderwens en de zoektocht naar een draagmoeder die in oktober 2014 in een teleurstelling lijkt te eindigen; hun beoogde draagmoeder haakt af. Een eerder plan om een draagmoeder een bevruchte eicel van een andere vrouw te laten dragen, kan niet doorgaan, omdat geen enkele Nederlandse kliniek daaraan wil meewerken.



Volgend jaar verandert dat en gaan de klinieken Nij Geertgen in Elsendorp en MC Kinderwens in Leiderdorp wel meewerken om zwangerschappen tot stand te brengen bij draagmoeders met een niet-eigen eicel. Dat is een uitkomst voor homoparen, maar ook voor heterostellen voor wie er nauwelijks andere manieren zijn om een kind te krijgen.