Tien bijenkasten omgeduwd: ‘Als de koningin sterft zijn tienduizenden bijen stuurloos’

,,Dit is puur vandalisme,” zegt Anne van Beek. De 65-jarige inwoner van het Overijsselse Paasloo is al sinds 1983 beroepsimker en beheert 850 bijenvolken door heel het land en zelfs een stukje over de grens in Duitsland. De vernielingen zijn volgens hem zondag overdag verricht. ,,We waren er op zondagochtend net geweest om de bijen te voeren. Toen we bijna thuis waren, kreeg ik een telefoontje van de teler.” De imker keerde weer terug om de schade te aanschouwen en alles weer overeind te zetten.