Tienduizenden mensen bij klimaatmars in Amsterdam

De organisatie van de actie schat dat er zo'n 40.000 mensen op de been waren. Vanuit het hele land zijn er demonstranten naar Amsterdam gekomen. Het zorgde voor drukke treinen richting de hoofdstad. Op Amsterdam Centraal liepen de perrons vol.



De demonstranten verzamelden zich rond 13 uur op een regenachtige Dam. Daar werd het zo druk, dat de politie had gevraagd de eigenlijke mars, richting eindpunt Museumplein, eerder te laten beginnen. Dat gebeurde nog voordat het podiumprogramma op de Dam was afgerond.



Dat programma bestond uit optredens van Claudia de Breij en Typhoon en toespraken van klimaatwetenschapper Heleen de Coninck en enkele initiatiefnemers van de scholierenstakingen voor het klimaat.



De Coninck zei dat Nederland snel verandert met of zonder ambitieuze klimaatambities. "Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn.'' Volgens haar kunnen we nog wel iets doen, maar dringt de tijd. "We hebben nog keus, we kunnen er nog voor zorgen dat de aarde anderhalve graad opwarmt in plaats van twee.''



En dat maakt al een groot verschil voor de hoeveelheid koraal die dreigt te verdwijnen, wat grote gevolgen heeft voor het leven in de zee, aldus De Coninck. Ook maakt het veel uit voor de hoeveelheid planten en dieren en de onomkeerbaarheid van het smelten van het ijs op de polen. "Onze dijken zijn daar niet op berekend'', waarschuwde ze.