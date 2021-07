Tieners bestormen camping en mishandelen man, moeder verdachte: ‘Dit was een wraakactie’

Frustra­ties en moddergooi­en na Russisch zwemsucces: ‘Wij zullen je niet troosten’

8:27 De Russische zwemmer Evgeni Rilov heeft zich na zijn tweede olympische titel in Tokio op de rugslag moeten verweren tegen dopingbeschuldigingen. De nummers 2 en 3 van de finale van de 200 meter, Ryan Murphy en Luke Greenbank, suggereerden dat Rilov vals speelt. Ze vinden dat de Rus eigenlijk helemaal niet in Tokio had mogen zijn vanwege een groot dopingschandaal in Rusland.