Tieners duwen Damiën (8) in water voor TikTok-film, ‘Mijn zoontje is gered van verdrinking’

Fred van Leer en Marieke Elsinga in panel van nieuwe spelshow I Can See Your Voice

19:41 Fred van Leer (44), Marieke Elsinga (34), Samantha Steenwijk (34), Jeroen van Koningsbrugge (47) en Ronnie Flex (28) vormen het panel van de nieuwe muzikale spelshow I can see your voice. Dat heeft RTL vandaag bekendgemaakt. In de RTL 4-show moeten de panelleden voor er ook maar een nooit heeft geklonken inschatten of de kandidaten wel of niet goed kunnen zingen. De presentatie is in handen van Carlo Boszhard.