Tientallen agenten bewijzen overleden jeugdagent laatste eer: ‘Hij was niet de bad cop’

Ik mis je Arman overleed onverwacht, 21 jaar jong: ‘Ik mis vooral zijn positivis­me en vrolijk­heid’

14:12 ,,We waren vorig jaar zomer met zijn tweeën op vakantie in Frankrijk. De ene dag was Arman nog het vrolijke kind dat hij altijd was. De volgende dag is hij in het ziekenhuis overleden. Hij is 21 jaar geworden.