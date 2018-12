Tientallen Britse bedrijven overwegen verhuizing naar Gelderland om Brexit

NIJMEGEN - Terwijl premier May steun zoekt voor haar Brexit-deal, lonkt Oost-Nederland naar tientallen Britse bedrijven. Concreet heeft het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU dit jaar al ruim 60 banen in de provincies Gelderland en Overijssel opgeleverd.

Dat zegt Fons de Zeeuw van Oost NL. De ontwikkelingsmaatschappij is met meer dan 50 Britse bedrijven in gesprek, in de hoop ze te interesseren voor een overstap naar Oost-Nederland. Dat lukte dit jaar met vier ondernemingen, wat 63 nieuwe arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. ,,Daarbij gaat het om twee nieuwe vestigingen, en twee uitbreidingen”, zegt De Zeeuw. ,,Drie bedrijven bevinden zich in Gelderland, één in Overijssel.” Meer details over de bedrijven wil de manager International niet geven.

Van de 50+ bedrijven waar gesprekken mee gevoerd worden, verwacht De Zeeuw veel. ,,Dit aantal is ook voor ons hoog. En dan is het eigenlijk nog stilte voor de storm. We zien nu al meer beweging vanuit Groot-Brittannië dan vorig jaar.” Oost NL krijgt geld van de provincies Gelderland en Overijssel om namens hen lokale bedrijven te steunen en buitenlandse bedrijven te verleiden deze kant op te komen. Vanwege Brexit zat dit hele jaar één werknemer fulltime in Londen om acquisitie te doen.

Dat lijkt dus z’n vruchten af te werpen. Tot nu toe richtte Oost NL haar blik vooral op de regio Londen, vanaf januari worden de pijlen ook op andere delen van Engeland gericht. ,,De thema’s waar wij ons mee onderscheiden hier zijn food, tech, health en energy”, zegt De Zeeuw. ,,We benaderen heel specifiek bedrijven die actief zijn in die sectoren. Want op het moment dat zij zich realiseren dat er meer tijd en kosten ontstaan voor export naar het continent, zullen ze hun distributie of productie in West-Europa willen vestigen.”

Drama

Eigenlijk, zegt de Oost NL-directeur, is Brexit slecht nieuws voor zowel Britse als Nederlandse bedrijven. ,,Ondernemingen die hier gevestigd zijn, moeten goed opletten dat ze kunnen blijven exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. De kans dat dat duurder wordt, is heel erg aanwezig. Maar er zijn ook mooie kansen voor het aantrekken van bedrijven, daar maken we gretig gebruik van.”

De Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer (Economie) deelt die mening. ,,Brexit biedt mogelijkheden, maar overall is het een drama. Het is onzeker wat voor burgerrechten je straks als Brit in Europa nog hebt, of Europeanen in het Verenigd Koninkrijk.”