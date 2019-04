Tientallen dode dieren gevonden in loods in Leuvenheim

Vijf jongens mishande­len man en SushiPoint-bezorger in Nijmegen

12:51 NIJMEGEN - Een groep van vijf jongens heeft maandag een man en een fietsbezorger van SushiPoint mishandeld in Nijmegen. Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog op zoek naar de daders.