Tijd om het stokje door te geven

Antonello Manacorda is geen Gelderlander geworden. De man die in de hele wereld dirigeert en uit zijn koffer leeft, is hier alleen om te werken. In al die zeven jaren bij Het Gelders Orkest is hij een keer of twee in het Arnhemse filmhuis geweest en dat was het wel zo’n beetje wat betreft vrijetijdsbesteding. ,,En ik heb veel in Sonsbeek gewandeld’’, vertelt hij, want in zijn eerste jaren als chef-dirigent verbleef hij in het aan het park gelegen hotel Molendal. Tegenwoordig heeft hij in Arnhem een appartement van brasserie Dudok op de Koningsstraat in gebruik. ,,Heerlijk, met een keuken, dus ik kan zelf koken. Dat is voor mij de ultieme ontspanning. Eerst naar de biologische supermarkt, want ik let op wat ik eet. Ik woon in Duitsland, dus ik moet zorgen dat ik niet dik word.’’