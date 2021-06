Tijd van het mondkapje lijkt op sommige plekken al voorbij: ‘Ik ben het gevecht in de winkel spuugzat’

Kort samengevat zijn mondkapjes vanaf zaterdag 26 juni alleen nog verplicht op locaties waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehaald. Denk aan het openbaar vervoer, vliegvelden en middelbare scholen. Toch lijkt het alsof de nieuwe regel nu al op diverse plekken is ingegaan na de laatste persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge, afgelopen vrijdag.



Neem de Arnhemse binnenstad, waar een groep oudere wielrenners zondag zonder mondkapje een ijssalon binnenstapt. Mensen in een supermarkt in Wageningen worden een dag eerder met enige verwondering aangestaard omdat ze niks voor hun mond en neus hebben. Even verderop draagt in een kleinere supermarkt de man achter de kassa zelf niet eens een mondkapje. Een verbaasde klant zet snel ook het zijne af.



Hetzelfde beeld is te zien in een kapsalon in dezelfde straat. Het is druk; vijf stoelen zijn bezet. Voldoende afstand houden lukt hier zeker niet. Maar zowel de kappers als de klanten hebben allemaal geen mondkapje op. ,,Als mensen zitten, hoeft het niet”, beweert een personeelslid, dat zijn schouders ophaalt over de coronaregels. Formeel moet het mondkapje in kapsalons nog wel op en kan een boete volgen.