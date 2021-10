Tijdelijk 50 extra asielzoekers naar azc Grave

Bestaand gebouw

Het azc Grave in Velp biedt nu onderdak aan maximaal zeshonderd asielzoekers. Burgemeester en wethouders van Grave zeggen de ogen niet te willen sluiten voor de actuele situatie in de wereld, doelend op de vluchtelingencrisis als gevolg van de opmars van de Taliban in Afghanistan.



De extra vluchtelingen die naar Grave komen, krijgen onderdak in een bestaand gebouw bij het azc. Het gebouw staat, leert navraag bij de gemeente, op de voormalige Generaal de Bons-kazerne en is eigendom van Stichting Boei die het kazerneterrein aan het restaureren is. Het COA huurt dit pand al langer.