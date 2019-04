Tikkeltje verdacht: man zeult 's nachts bebloede tassen vol elektronica door Harderwijk

In Harderwijk is afgelopen nacht een man aangehouden die zware tassen vol apparatuur - onder meer bluetooth speakers en tablets - met zich meesleepte. De politie verdenkt hem van inbraak.

Getuigen zagen de man rond 3.30 uur in het centrum in de weer met de volle tassen, meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize. Omdat duidelijk was dat het om elektronica ging, nog in doos, tipten de omstanders de politie. Daarbij zat er ook nog eens bloed op een deel van de spullen. Kennelijk had de man zich ergens flink bij verwond.

Taxi

Hij deed nog een poging om de tassen in een taxi te laden, maar dat hoefde al niet meer: agenten rekenden hem in. ‘Opvallen betekent problemen. En die kreeg hij.’ Een uur na de aanhouding is een ‘forse inbraak’ geconstateerd, iets verderop in het centrum van Harderwijk. Met bloed op de plaats delict.

Prettig

De aanhouding is ‘zonder meer prettig’, merkt Van Heerikhuize op. Harderwijk heeft een reeks van negen autoinbraken, een bedrijfsinbraak en nu deze vermoedelijke inbraak beleefd. Het is overigens niet gezegd dat de man die is aangehouden, verantwoordelijk is voor die hele serie.