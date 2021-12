TikTok-filmpjes van Stijn en Nina bereiken miljoenen mensen: ‘Mensen komen naar me toe voor een foto’

Stijn maakt voor het sociale-mediaplatform TikTok video’s die herkenbaar zijn voor veel jongeren. Hij maakt sketches, kleine toneelstukjes die grappig bedoeld zijn.



Bijvoorbeeld: een leraar die overspannen is tijdens een brandoefening of zijn moeder die voor de zoveelste keer vertelt dat hij zijn kamer op moet ruimen. Vooral zijn moeder gebruikt hij vaak als inspiratiebron voor zijn filmpjes.



,,Soms heeft mijn moeder echt iconische uitspraken.” Denk dan aan uitspraken over de was buiten hangen of een vragenvuur wanneer iemand net iets te laat thuis komt. Voor hij gaat opnemen, trekt Stijn een oud oranje t-shirt over zijn hoofd om vrouwelijk te lijken en zet hij de camera aan: ,,Ik vererger het natuurlijk wel een beetje. Dan krijg ik mensen die reageren of mijn moeder echt zo is. Het is meer een generalisatie die herkenbaar is voor mensen.”