Tim strijdt tegen restaurant op de Veluwe • Woningruil met Curaçao? • Dit is de nieuwe vriendin van Peter Gillis

LUGUBERE VONDST MAN IN ELST | De politie is nog steeds bezig met het definitief vaststellen van de identiteit van de dode man die gisteren in een woning in Elst is gevonden. Het zou gaan om Willem (roepnaam Wim), die al sinds september 2022 vermist werd. Zijn vriendin (56) werd dinsdagochtend aangehouden.

TINA TURNER OVERLEDEN | Zangeres Tina Turner, de ‘Queen of Rock’n Roll’ is woensdag overleden op 83-jarige leeftijd na een langdurige ziekte in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, Zwitserland, meldt een woordvoerder in een verklaring. ,,Met haar verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel.”

RUUD VAN NISTELROOIJ STOPT BIJ PSV | Het was deze week lang de bedoeling dat Ruud van Nistelrooij ‘gewoon’ als trainer op de bank zou zitten tijdens AZ-PSV. De coach sprak tot dinsdagavond laat met de directie van de club en aan het eind van een lang onderhoud drukte men elkaar de hand. Bij PSV moest het gezond verstand zegevieren om de tweede plek binnen te halen. In wedstrijd 52 van dit seizoen zou het overleven worden, maar iedereen wilde ervoor gaan.

MARIA NA BIJNA 30 JAAR GEVONDEN | Het lichaam van de vermiste Maria van der Zanden (22) is gevonden. De jonge vrouw uit Putten blijkt al kort na haar verdwijning in 1994 in een Duits meer gevonden, maar kon niet geïdentificeerd worden. Terwijl in Nederland massaal naar haar gezocht werd, lag zij al die tijd in een naamloos graf in Duitsland.

WONINGRUIL MET CURAÇAO? | Een half jaartje op Curaçao wonen, in een huis met eigen zwembad? Karolien Versteeg biedt voor de vierde keer haar woning aan, in ruil voor een plekje hier. Er is één klein risico: ,,De mensen met wie ik eerder woningruil deed, wonen nu allemaal op het eiland.”

TIM STRIJDT TEGEN RESTAURANT OP VELUWE | De gemeente Rheden moet ingrijpen bij restaurant Woodz aan de rand van de Veluwezoom. Dat stelt Tim Bot, bewoner van de aangrenzende wijk Beekhuizen, die de strijd aangaat tegen Woodz. ,,Wat er nu gebeurt, mag gewoon niet.”

POLITIE ZOEKT NAAR MADDIE | De Portugese politie zou zich in de hernieuwde zoektocht naar Maddie McCann focussen op sporen van de roze pyjama van het meisje. In samenwerking met Duitse en Britse autoriteiten wordt er sinds dinsdag onderzoek gedaan bij een stuwmeer in Zuid-Portugal. Onderzoekers hebben na de eerste dag tassen uit een afgelegen reservoir gehaald.

TOPALPINISTE LINE (30) KOMT OM IN ZWITSERSE ALPEN | Line van den Berg (30) uit Nijverdal gold als één van de beste alpinisten van Nederland. Bergen beklimmen was haar leven. Zo, het uiterste van zichzelf vragend, was ze op weg een rolmodel te worden. Tot vrijdag een lawine in de Zwitserse Alpen haar stopte.

PETER GILLIS HEEFT EEN NIEUWE VRIENDIN | Rechtszaken of niet: voor de liefde is altijd tijd. De nieuwe vriendin van ondernemer en realityster Peter Gillis is de Eindhovense Wendy van Hout. Ze is geboren en getogen in de lichtstad en komt uit een echte kermisfamilie. De twee leerden elkaar kennen op het terras van Oostappen Park Blauwe Meer in Lommel.

VROUW VAN 95 DIE WERD GETASERD, OVERLEDEN | De 95-jarige Australische vrouw die in haar verpleeghuis door een agent werd getaserd, is een week na het incident overleden. De vrouw met dementie raakte vorige week zwaargewond toen ze werd getaserd. Volgens de plaatsvervangend politiecommissaris liep ze rond met een mes dat ze niet wilde laten vallen.

BOODSCHAPPEN VOOR OEKRAÏNERS KOMEN UIT DUITSLAND? | Boodschappen voor Oekraïense vluchtelingen die opvang krijgen op schepen in de Nijmeegse Waalhaven, komen via Duitse vrachtauto’s de stad in. Het zorgt voor verbazing: kan de inkoop niet lokaal?

