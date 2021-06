Timo kan na 114 telefoontjes met één prik op vakantie: ‘Door simpel trucje in het menu krijg ik nu Janssen’

Stormscha­de? Nee hoor, dit zijn ufo-kersenbo­men

17:46 OCHTEN/LIENDEN – De Ochtense kersenboomgaard van fruitteler Bart Verwoert uit Lienden trekt deze week veel bekijks. En medeleven. Want veel passanten denken bij de aanblik van de zo op het oog platgeslagen kersenbongerd dat de storm of valwind van afgelopen vrijdag ook bij hem in Ochten huis gehouden heeft.