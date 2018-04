TMG: 'Geen plannen Hyves nieuw leven in te blazen'

Dit is hem: de World Press Photo van 2018

22:45 Een foto van een Venezolaanse man die in brand staat tijdens gewelddadige protesten tegen president Nicolás Maduro in Caracas is vanavond uitgeroepen tot beste foto van het jaar. Fotograaf Ronaldo Schemidt won hiermee de World Press Photo 2018. Ook drie Nederlandse fotografen zijn in de prijzen gevallen.