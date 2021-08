Tóch confrontatie tussen hooligans Go Ahead Eagles en PEC Zwolle in Deventer: ‘Hij gaat dood, hij gaat dood’

Het is zaterdag in Deventer tóch uitgelopen op een harde confrontatie tussen hooligans van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Op de Raalterweg bij Deventer kwam het tot een treffen waarbij rake klappen vielen.