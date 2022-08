Toch een Landgoedfair, dat had wijlen baron Frans zeker gewild

Te warm: Betuwe blaast processie naar Kevelaer af, Groesbeek gaat wel

GROESBEEK/KEVELAER - Ooit reden er vanuit Groesbeek tien bussen naar Kevelaer; dinsdag gingen 44 deelnemers in één bus naar het befaamde bedevaartsoord even over de grens. ,,En er waren mensen met de auto en met de fiets gekomen. Uiteindelijk waren we met een man of honderd”, aldus pastoor Aloys van Velthoven.

13:50