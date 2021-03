Sons­beek-beeldenten­toon­stel­ling Arnhem opnieuw uitgesteld vanwege coronavi­rus

7:37 ARNHEM - De Sonsbeek-beeldententoonstelling in Arnhem moet opnieuw worden uitgesteld als gevolg van de coronapandemie. ‘Sonsbeek 20->24’, was vorig jaar al afgeblazen vanwege de virusuitbraak. De opening was vastgesteld voor 10 april van dit jaar, maar de organisatie heeft nu de hoop gevestigd op de zomermaanden juni, juli en augustus.