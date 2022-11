‘Toen mijn muziekleraar dit plaatje hoorde zei hij: ‘Zulke rommel draaien we niet’’

,,Het was in 1965, ik zat in de derde klas van de middelbare school. De muziekleraar deed een heel leuk voorstel. Iedereen in mijn klas kreeg de kans om een singletje mee naar school te nemen, dat hij zou draaien in het lesuur.”

,,Ik had in die week net het singletje gekocht van mijn kostbare zakcentjes, dus mijn keuze was snel gemaakt, maar de teleurstelling was des te groter. Het plaatje lag nog geen halve minuut op de draaitafel of de stopknop werd door hem ingedrukt. Met ferme stem zei hij: ‘Zulke rommel wordt hier niet gedraaid’. Dit heb ik hem tot op de dag van vandaag altijd kwalijk genomen en als ik het plaatje op de radio hoor, denk ik daar nog altijd aan terug.”

1. Hello Josephine van The Scorpions

2. Little Red Rooster van The Rolling Stones

3. Roadrunner van The Pretty Things

4. My generation van The Who

5. All day and all of the night van The Kinks