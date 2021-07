Toerist dood aangetroffen op steiger in jachthaven Elburg

24/7 Olympische Spelen op onze site: van podcast, video, columns, nieuws en achtergron­den tot liveblogs

13:09 De Olympische Spelen beginnen aanstaande vrijdag in Tokio. Om 13.00 uur Nederlandse tijd vindt dan in Tokio de openingsceremonie plaats. De laatste dag van de Spelen is zondag 8 augustus. Het grootste sportevenement ter wereld is de komende weken via onze site en app 24/7 te volgen.