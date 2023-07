Toeslagenmoeder Marloes is het helemaal zat en klaagt de staat aan: Belastingdienst maakte haar leven kapot

Oorlog Oekraïne LIVE | VS gaan Strafhof bewijs over oorlogsmis­da­den Rusland bezorgen, dode bij raketaan­val op Odesa

De Verenigde Staten gaan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bewijs leveren over mogelijke oorlogsmisdaden door Rusland in de Oekraïne-oorlog. Intussen hebben Oekraïense troepen hun tegenoffensief opgevoerd. Ze hebben een nieuwe aanval ingezet in het zuiden van het land en zijn dichter bij de felbevochten oostelijke stad Bakhmut gekomen. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.