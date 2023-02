Toestand Bruce Willis (67) is verslechterd: ‘Het is een wrede ziekte’

Artsen hebben de diagnose frontotemporale dementie bij Bruce Willis vastgesteld, een vorm van dementie waarbij vooral de voorste delen van de hersenen beschadigd raken. Dat maakt de familie van de 67-jarige Hollywoodster donderdag bekend. ‘Hoewel het pijnlijk is, is het een opluchting dat er eindelijk een duidelijke diagnose is.’

Vorig jaar maart kondigde de familie van Willis het einde van zijn acteercarrière aan nadat bekend werd dat hij lijdt aan afasie, een taalstoornis die het gevolg is van niet-aangeboren hersenletsel. De stoornis beïnvloedt zijn ‘cognitieve capaciteiten’, schreef zijn familie. ‘Daarom neemt Bruce na lang nadenken afstand van de carrière die zoveel voor hem betekent.’

Inmiddels is er meer bekend over de gezondheid van de acteur, zo meldt zijn familie donderdag in een verklaring. Zij stellen dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen en mooie verhalen die Willis het afgelopen jaar ontving en besloten in het kader daarvan een update te geven over zijn toestand.

‘Nadat we in het voorjaar van 2022 aankondigden dat er bij Bruce de diagnose afasie was vastgesteld, is zijn toestand verslechterd. We hebben nu een specifieke diagnose: frontotemporale dementie (bekend als FTD). Helaas zijn communicatieproblemen slechts één symptoom van de ziekte waarmee Bruce wordt geconfronteerd. Hoewel het pijnlijk is, is het een opluchting dat er eindelijk een duidelijke diagnose is’, aldus de familie van de acteur.

Wrede ziekte

In het uitgebreide statement schrijft de familie dat frontotemporale dementie ‘een wrede ziekte is waar veel mensen waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord’. Toch kan het iedereen treffen. ‘Voor mensen onder de 60 is FTD de meest voorkomende vorm van dementie, en omdat het jaren kan duren voordat de diagnose wordt gesteld, komt FTD waarschijnlijk veel vaker voor dan we weten’, valt er te lezen.

Een behandeling is er nog altijd niet, schrijft Willis’ familie. Zij hopen dat die er in de toekomst wel zal komen en zullen zich daarom inzetten om de ziekte onder de aandacht van de media te brengen en bewustwording te creëren bij de mensen. Bruce had daar graag een rol in willen spelen door de media op te zoeken en het bewustzijn te vergroten. Dat gaat vanwege zijn toestand echter niet.

‘We zijn ontroerd door de liefde die jullie allemaal hebben gedeeld voor onze dierbare echtgenoot, vader en vriend in deze moeilijke tijd’, zo besluit de familie in de verklaring, die is ondertekend door Willis’ vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen. ‘Jullie voortdurende medeleven, begrip en respect zorgen ervoor dat we Bruce kunnen helpen een zo goed mogelijk leven te leiden.’

