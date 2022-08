Ton werd al twee keer aangereden op rotonde in Huissen: ‘Een van de gevaarlijkste plekken in Lingewaard’

HUISSEN - Een half uur voordat een 79-jarige fietsster uit Huissen maandagochtend werd aangereden op de rotonde op de Stadswal in Huissen, werd Ton de Hoop op zijn mountainbike geschept op hetzelfde verkeerspleintje. ,,Voor de tweede keer. Het is zo'n onoverzichtelijke rotonde voor fietsers en automobilisten”, zegt hij.

De vrouw is maandagavond in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken. Toen De Hoop maandagochtend hoorde dat een Huissense zwaargewond was geraakt bij een aanrijding met een elektrische auto, schrok de mountainbiker. ,,Dat kan mij ook gaan gebeuren, dacht ik. Tot nu toe ben ik er goed van afgekomen. Ik kon doorfietsen. Ik let ook extra goed op als ik oversteek. En ik steek hier altijd mijn arm omhoog om automobilisten duidelijk te maken dat ik eraan kom. Want je weet niet of ze je zien.”

Volledig scherm De fiets van de vrouw die maandagochtend op de rotonde in Huissen is aangereden. © Fons Sluiter

Gevaarlijke plek

Dat er een ongeval plaatshad op de rotonde Stadswal-Huismanstraat-Helmichstraat bevreemdt De Hoop niet. ,,Dit is in mijn ogen qua verkeerssituatie een van de drie gevaarlijkste plekken in de gemeente Lingewaard. Maar ik vind het wel raar dat het gebeurde met een auto die vanaf de kant van de Angerensedijk en de Stadsdam kwam. Juist die plek is overzichtelijk. Het is wel zo dat op dat gedeelte van de Stadswal hard wordt gereden.”.

Hij fietst tenminste twee keer per week over de rotonde. De Hoop komt dan uit de Huismanstraat en rijdt via de Stadswal naar de Angerensedijk. Hij ‘pakt’ de rotonde voor driekwart. Beide keren werd hij geschept door een auto die afkomstig was uit de richting van Bemmel.

Hart in de keel

,,Afgelopen maandag kwam ik aanfietsen en ik zag de auto mijn kant opkomen. Doordat ik al eerder was aangereden, houd ik er rekening mee. Let ik extra goed op. Maar de automobiliste heeft mij gewoon niet gezien en duwde door toen zij de rotonde op wilde rijden. Door een beetje met de auto mee te rijden kon ik een val vermijden, maar we zijn aardig met elkaar in botsing gekomen. Gelukkig kon ik mijn weg vervolgen. Maar de eerste meters reed ik met het hart in de keel. Je schrikt enorm. Die vrouw ook. Ze kwam huilend naar mij toe lopen.”

De eerste keer, een jaar of twee geleden, was het raak op dezelfde plek. ,,Die automobilist reed hard en kon mij niet ontwijken. Toen ben ik wel op de grond terechtgekomen. Daar hield ik een paar schrammen aan over. Deze ongelukken heb ik nooit gemeld”, aldus De Hoop.

Uit alle richtingen

Omwonenden vertelden maandag dat er op de Stadswal veel te hard wordt gereden. Volgens hen is het een racebaan. De Hoop is het ermee eens dat op het stuk tussen de rotonde bij de Huismanstraat en de Angerensedijk vaak flink gas wordt gegeven. ,,Maar tussen deze rotonde en die even verderop aan de Frankentaler kun je niet echt gas geven door een bocht in de weg.”

Volgens De Hoop is het probleem eerder de onoverzichtelijke situatie. ,,Vanaf de Huismanstraat komt het verkeer uit alle richtingen. Je moet drie rijbanen passeren die ook nog eens heel dicht bij elkaar liggen. Dat maakt het voor de verkeersdeelnemers ingewikkeld. Je moet in elk geval aan weerszijden van deze rotonde waarschuwingsborden neerzetten zodat je weet dat je extra alert moet zijn.”