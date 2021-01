Toon (82) rijdt dagelijks naar zijn demente vrouw, maar nu is zijn auto verwoest tijdens de rellen

Video's Koning Wil­lem-Alexan­der spreekt met getroffe­nen van de rellen in Den Bosch

16:15 DEN BOSCH - Koning Willem-Alexander is donderdagochtend in Den Bosch langsgegaan op diverse plekken in de stad, waar relschoppers maandagavond flink huishielden. Zo bezocht hij de geplunderde Primera aan de Visstraat en sprak met bewoners van de Hinthamerstraat.