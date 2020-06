Top-dj vindt rust op Twentse boerderij: 'Deze noodstop had dj-wereld nodig’

Bronsdie­ven teisteren Achterhoek en Liemers: ‘Dik tweehon­derd kilo levert je zo 800 euro op’

15:28 DOETINCHEM - Geld is volgens de politie de vermoedelijke drijfveer van bronsdieven en vandalen die de laatste tijd in de Achterhoek en Liemers toeslaan. En hoewel de bronsprijs niet extreem hoog is, kun je er toch een aardig bedrag aan overhouden, zeggen verschillende oud-ijzerhandelaren.