Topkoks koken thuis: Tonny van de Kromme Dissel uit Heelsum maakt asperges met zeebaars

,,Wat denk jij, kunnen we weer snel achter de kachel?” Tonny Berentsen is chef-kok van Michelinsterrenzaak De Kromme Dissel in Heelsum. Hij doet nu wat klussen rond het huis in Heteren. Maar op de vraag of hij een recept wil maken voor thuis, antwoordt hij vlot met een ja. Koken hoort bij zijn leven en hij mist het restaurant.



,,Een gerecht waar een beetje tijd en een beetje uitdaging in zit.” En helemaal van dit seizoen, want met witte asperges in de hoofdrol.,,Zeebaars is één van de mooiste vissen waarmee wij mogen en kunnen werken. Naast dat het een mooie vis is wordt deze ook duurzaam gevist. In dit recept combineren we lijn-gevangen wilde zeebaars met het ‘Hollands’ goud. Het asperge seizoen is namelijk officieel van start gegaan.”