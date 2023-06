Topless Nell roept felle reacties op en keert niet terug: ‘Alles moet tegenwoordig hufterproof zijn’

met video Eigenaar van getroffen eetcafé in Arnhem ‘wordt bang’ van pakketjes voor zijn deur: ‘Hoop dat ze daders kunnen vinden’

De pakketjes met mogelijke explosieven die donderdagochtend zijn gevonden in winkelcentrum Elderhof in Arnhem zijn daar in de vroege ochtend neergelegd door twee jongens in zwarte kleding.