Topviroloog ziet kentering in coronacrisis: ‘Stop met massaal testen, quarantaine en isolatie’

Nee, Murk onderschat de omikronvariant van het coronavirus niet. Onlangs was hij er zelf een week lang ‘behoorlijk beroerd’ van. ,,Het is een serieuze infectie. Met kans op ziekenhuis, IC, dood.” Toch acht de arts van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg de tijd rijp voor een volgende stap in de coronacrisis. ,,Omdat er zoveel immuniteit in de samenleving zit, is de werkelijke schade te overzien.”