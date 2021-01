Topzomer lonkt voor vakantieparken in Oost-Nederland: ‘Mensen nemen het zekere voor het onzekere’

Moet de supermarkt de boer meer betalen? ‘Er is niemand in de keten die buitenspo­rig veel verdient’

10 januari Al tijden smeken boeren om een betere prijs voor hun oogst. Komende week zitten ze aan tafel bij onder meer de supermarkten, die in Nederland juist een topjaar hebben gedraaid. Krijgen de boeren dan toch boter bij de vis, of had Jumbo-baas Frits van Eerd gelijk toen hij zei dat de oplossing ingewikkelder is?