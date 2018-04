Total geschokt door ingestort tankstation: 'Verschrikkelijk wat er gebeurd is'

Of een constructiefout de oorzaak is van de ravage, is nog niet bekend. "Het is te vroeg om al conclusies te geven. Eerst moeten we de oorzaak onderzoeken." De luifels van het tankstation worden volgens Total regelmatig geïnspecteerd. Hoe vaak precies, is onduidelijk. Den Boer: "U kunt er vanuit gaan dat we voldoen aan alle regelgeving."



De andere 16 Total-tankstations in Zeeland, waarvan er nog drie langs de A58 staan, worden voorlopig niet onderzocht. "Dat is te voorbarig. Eerst onderzoeken we de oorzaak, daarna kunnen we eventueel maatregelen nemen." Het pompstation blijft voorlopig gesloten.