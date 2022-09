Touringcar vol jongeren botst op bedrijfsbusje op N50 bij Kampen

LIVE | Koning Charles tegen Truss: ‘Dood Elizabeth was moment waar ik voor vreesde, net als velen met mij’

Koning Charles III sprak vanavond voor het eerst als monarch het Britse volk toe. Heel de wereld keek mee. In zijn emotionele toespraak beloofde hij zich levenslang in te zetten. Voor de koninklijke familie geldt tot zeven dagen na de begrafenis van koningin Elizabeth een periode van rouw, zo maakte Buckingham Palace bekend. De uitvaart vindt waarschijnlijk plaats over een dag of tien. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

20:39