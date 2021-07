Tourorganisatie blokkeert alle video's van Bas Tietema over Tour de France, fans in opstand

Zutphen sluit weg bij rechtbank voor overig verkeer om boeren met trekkers ruimte te geven voor actie

13 juli De gemeente Zutphen sluit morgenochtend tijdelijk de Martinetsingel in de stad af vanwege een boerenactie. Een groep Achterhoekse boeren komt op trekkers naar het rechtbankgebouw aan de Martinetsingel. Zij willen boer Thijs Wieggers steunen. Hij moet in de rechtbank in Zutphen voorkomen voor een illegale samenkomst in zijn weiland in coronatijd.