Tractor kantelt tijdens hulpactie, bestuurder (25) overlijdt

Binnen tien minuten een zak groenten, doos eieren of sixpack bier in huis? Het kan sinds kort in Arnhem en Nijmegen met bezorgdiensten Gorillas en Flink. De bedrijven beloven voor ‘een heuse revolutie in de supermarktwereld te zorgen’. Moeten traditionele supermarkten vrezen voor hun komst? Of is het een coronahype?

