Trajectcontrole op Pleijroute is voorbeeld van autobestuurders pesten

Anwar burgert in: Missie (1)

7:49 De buurvrouw van mijn moeder mag naar Nederland komen. Dat vertelde mijn moeder me deze week. Kun je mij ook niet over laten komen?, vroeg ze. Zij, mijn vader en mijn broer zitten nog steeds in Syrië, in Aleppo. Ze hebben geen huis meer. Ik hoop dat het me lukt om ze naar Nederland te halen, maar hoe?