Tranen bij Arnhemmer Nicky Kuiper na ereronde in stadion FC Twente

Maar direct na het eindsignaal vocht Kuiper vooral tegen de tranen, toen het publiek hem nog eens hartstochtelijk toezong. Als enige FC Eindhoven-speler keerde Kuiper, na de 3-0 nederlaag tegen FC Twente, met kippenvel terug richting kleedkamer. ,,Hoe dat gaat op het eind: mooi om mee te maken. Dat is het Twente-publiek. Echt heel mooi. Bij het warmlopen en de invalbeurt scandeerden ze al m'n naam. En na die tijd ook nog’’, zei Kuiper vol trots.



Met dank aan zijn trainer. ,,Nee, de invalbeurt was niet afgesproken, maar ik had er stiekem wel op gehoopt. Tien minuten voor tijd kwam de trainer naar me toe: ik gun je nog even het moment.’’