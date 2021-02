Tranen bij medewerkers na afbranden bistro: ‘Dit is doodzonde, zijn levenswerk’



GEESTEREN - Hij zag zijn droom, zijn levenswerk dinsdagochtend vroeg met eigen ogen afbranden. Jivar Misakian is aangeslagen na de uitslaande brand die zijn bistro De Kruidentuin in Geesteren in de as legde. Maar de ondernemer is strijdbaar en laat via een woordvoerder weten: Ik kom terug!