Tranen bij vrienden doodgeslagen Marco (26): ‘Hadden we hem maar weggehaald’

Op 23 augustus vorig jaar ontstond in de binnenstad van Enschede een vechtpartij tussen meerdere personen. Het incident duurde alles bij elkaar een minuut en leidde tot de schokkende dood van Marco van der Kolk. Hij kreeg, zoals op videobeelden te zien is geweest, een harde klap en viel recht achterover met zijn hoofd op straat. Een dag later overleed Van der Kolk aan zijn verwondingen.