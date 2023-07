Traumaheli landt op Zwarte Cross • Grote brand Arnhem • Laatste wandeldag Vierdaagse

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 21 juli.

TANKEN DUITSLAND | Voor goedkope brandstof moet je in Duitsland zijn. Nee, in Nederland. Nee, nu weer in Duitsland. De tanktips op familiefeestjes waren het afgelopen jaar steeds weer anders. Hoe zit het nu echt? Lees hier wanneer het wel én niet de moeite is om voor een volle tank de grens over te steken.

WOUT VAN AERT VADER | Wout van Aert is vader geworden van een zoon. De Belgische renner, die woensdagavond de Tour de France verliet vanwege de aanstaande bevalling van zijn vrouw, ging gisteren niet meer van start in de achttiende etappe. Het bleek de perfecte timing: Van Aert was op tijd om de geboorte van zijn tweede kind mee te maken.

BRAND DIDAM | De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag heeft gewoed in een schuur aan de Pakopseweg in Didam, is aangestoken. De politie laat weten dat het eerste onderzoek tot deze conclusie heeft geleid.

BLIKJESRAPERS NIJMEGEN | Het geld ligt op straat tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen: blikjes die per stuk 15 cent statiegeld opleveren. Ze worden driftig verzameld. Zo blijft de stad behoorlijk schoon. Maar sommige supermarkten hebben zichtbaar moeite om die bergen blikjes te verwerken. En dan zijn er ook nog eens automaten kapot.

GROTE BRAND ARNHEM | Bij een supermarkt in de Arnhemse wijk Presikhaaf is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. Achttien appartementen boven het pand zijn ontruimd, evenals de naastgelegen bloemist en Turkse supermarkt.

LIVE ZWARTE CROSS | Nadat een groot deel van de campinggasten gisteren al neerstreek in de weilanden van Lichtenvoorde, is vandaag het terrein van de Zwarte Cross vandaag voor alle bezoekers open. Het grootste betaalde muziekfestival van Nederland gooit om 10.00 uur de poorten open, voor in totaal meer dan 230.000 bezoekers in vier dagen tijd. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles wat er in en om de Zwarte Cross gebeurt.

INTREKKEN HORECAVERGUNNING | Op Vakantiepark Arnhem is geschrokken en verrast gereageerd op het nieuws dat de horecavergunning per direct wordt ingetrokken. Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch ‘bestaat het gevaar dat het park wordt gebruikt voor ernstige criminele feiten’.

RUST ZACHT | Tony Bennett, de iconische popzanger, overleed vrijdagochtend in New York. Hij werd 96.

LIVE VIERDAAGSE | De laatste dag van de Vierdaagse is begonnen. Op deze Dag van Cuijk lopen de wandelaars door de Hatertse en Overasseltse Vennen richting de Maas, en trekken via Cuijk, Linden, Mook, Molenhoek en Malden richting hét hoogtepunt van deze week: de Via Gladiola. Volg alles in ons liveblog.

ABSURDE SNELHEDEN | Een man heeft vannacht een dollemansrit door Nijmegen, Beuningen, Ewijk en Winssen gemaakt. Na snelheden van soms wel 130 kilometer per uur in de bebouwde kom en een ontsnapping vanaf het politiebureau, kon de racer uiteindelijk worden opgepakt.

VLEESKALVEREN VERDUBBELEN | Het kan nog steeds in deze tijden van stikstofproblematiek. Een intensieve veehouderij in het buitengebied tussen Ede en Lunteren mag zijn veestapel uitbreiden. Het bedrijf telt nu nog 577 vleeskalveren en dat aantal mag groeien tot 1377. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, heeft bezwaren van de Stichting Milieugroepen Ede (SME) in zijn uitspraak van dinsdag naast zich neergelegd.

TRAUMAHELI LANDT | Een traumahelikopter is vanmiddag geland bij de Zwarte Cross. Getuigen melden dat dit gebeurde na een ongeluk bij de abseiltoren op het festivalterrein.

