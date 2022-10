Trein doorboort bus: ‘Machinist rent zijn cabine uit en gilt weg, weg, weg’ • Nijmegenaar na maanden gevonden

TREIN RIJDT BUS DOORMIDDEN | Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is een trein op een bus gebotst. De ravage is enorm: de trein is dwars door de bus gereden. De ravage is enorm. De buschauffeur is in een ambulance nagekeken. ,,De machinist rende de cabine uit en gilde tegen de passagiers ‘weg, weg, weg.”

LICHAAM GEVONDEN | Ruim drie maanden na zijn vermissing is het lichaam van Nijmegenaar Bert Huttinga eindelijk gevonden. Zoals gevreesd werd heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Jagers vonden hem zaterdag.

VERJAARDAGSFEEST WORDT NACHTMERRIE | Wat gewoon een leuk en gezellig verjaardagsfeest moest zijn is dit weekend volledig geëscaleerd in Epe. Danian Kleiman is net 18 geworden en mocht van zijn moeder een feest geven bij hun thuis aan de Brinkgreverweg. De vaste vriendengroep van zo’n 20 tot 25 man was welkom, alleen kwamen ook wat ongenodigde gasten aanzetten. ‘Het ging alle grenzen voorbij’

DILARA OVERLEDEN NA REDDINGSPOGING | De Zwolse Dilara Sahin (25) is overleden, volgens een Facebookbericht van haar broer. Ze leed aan leukemie. Dilara werd acht maanden geleden met hulp van de Turkse regering overgebracht naar Turkije, nadat zij door artsen van het Zwolse ziekenhuis Isala was opgegeven en die haar behandeling wilden staken. In een Turks ziekenhuis leek ze op te knappen, maar ze is toch overleden. ‘Mijn zus is nu een engel’, schrijft haar broer.

BIJRIJDER OVERLEDEN | Door een aanrijding op de Edeseweg bij Harskamp is zondagavond een 21-jarige man uit Harskamp overleden. Hij zat als passagier in een bestelbus die frontaal tegen een boom reed. De bestuurder, een 44-jarige man uit Kootwijkerbroek, is ernstig gewond geraakt.

10 JAAR CELSTRAF | Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar celstraf geëist tegen hoofdverdachte Sanil B. voor het fatale geweld tegen Carlo Heuvelman (27) op Mallorca. Hij heeft hem geschopt terwijl hij al op de grond lag, waarna hij overleed. De twee andere hoofdverdachten Mees T. en Hein B. hoorden 8 jaar cel tegen zich eisen wegens doodslag.

INVALLEN OP TIENTALLEN LOCATIES | De eigenaar van het bedrijf Cornelisse Industrie Service aan de Hapseweg in Oeffelt, waar de politie maandagochtend binnen viel, zegt niets te maken te hebben met eventuele criminaliteit. ,,Ik ben totaal verrast en heb geen idee wat er speelt.”

MOORD OP REMSLEY | De moord op Remsley Eisden laat diepe sporen na. De 36-jarige Dordtenaar was volgens mensen die hem kennen de vader van een samengesteld gezin met drie kinderen en geliefd op zijn werk bij bouwbedrijf Vogel uit Zwijndrecht. ,,Dit is een zwarte dag.’’