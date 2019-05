Treinen zonder toiletten zijn geen discriminatie, vindt College van de Rechten van de Mens

De maatschappijen hadden bij de zaak ook ingebracht dat de provincie de eis van een toilet niet had gesteld. Hadden zij toch voorgesteld treinen met toiletten te laten rijden, dan hadden zij de opdracht nooit gekregen. Want dan was hun vervoer te duur geworden ten opzichte van de concurrenten. Het College kan zich vinden in deze redenering.



Wel adviseert het College de provincie Gelderland, die de concessieverlener is van het openbaar vervoer, om voortaan de aanwezigheid van toiletten in treinen als eis op te nemen bij de aanbesteding. Het College doet deze aanbeveling in zijn rol als toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap.



Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op gelijke voet met anderen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betekent ook dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn.