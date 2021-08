Trio Sint-Oedenrode schuldig aan overval bij sekswandeling in bos, rechtbank pakt fors uit

Na meer dan 300 dagen is er weer publiek welkom bij Vitesse

11:14 ARNHEM – Vitesse speelt vanavond voor het eerst in 321 dagen weer voor publiek. Om 19.00 uur begint de Arnhemse club in GelreDome aan het Europese avontuur. Dundalk FC is in de derde voorronde van de Conference League de tegenstander. Om binnen te komen hebben supporters een vaccinatie-, herstel- of testbewijs nodig.