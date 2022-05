Trotse taxichauffeurs en veteranen vormen één grote familie op reis met Harry

Met video Veteraan Harry (96) reist nog één keer naar Nederland voor 4 en 5 mei viering

Nee, hij was niet bang toen hij in 1944 afreisde naar het vasteland van Europa, ook niet toen hij verwikkeld was in hevige gevechten voor de bevrijding van Arnhem en Nijmegen. 78 jaar later is hij brozer dan ooit. Toch gaat Harry Rawlins opnieuw zonder vrees naar Nederland voor de viering van 4 en 5 mei. De laatste keer, zo denken alle betrokkenen.

8:06