Trouwalbum duikt na 70 jaar op in kringloopwinkel in Westervoort: ‘Dat hoort hier niet’

Het is januari 2020 als Thea Wesseling naar een kringloopwinkel gaat in haar woonplaats Westervoort. De vrouw is zelf al een tijd bezig met het uitpluizen van haar stamboom en oude foto’s. Haar aandacht wordt getrokken door een gedateerd fotoalbum. ‘Dat hoort hier niet’, denkt ze. Ze bladert het door en besluit het boekje te kopen. ,,Ik was gelijk van plan om de familie op te sporen. En te kijken wat het verhaal erachter was.”



Ondanks meerdere pogingen slaagt de zoektocht niet. Het fotoalbum en het speurwerk ligt stil. Tot ze lid wordt van de Facebookgroep Genealogie/Stamboom Onderzoek. Afgelopen weekend besluit Wesseling er een oproep in te plaatsen. Want wie weet wie het bruidspaar op de foto’s is? Wim en Marianne genaamd, die samen op 7 augustus 1952 met een grote glimlach en in trouwkledij poseren voor een woning in Voorburg.