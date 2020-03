Trouwstoet veroorzaakt chaos in park Breda, 40 feestgangers op de bon

Het einde is nabij voor NEC-icoon Hans van Delft: ‘Mijn club gaat ten onder aan besluite­loos­heid’

9:56 Hans van Delft (73) maakte naam als bikkelhard zakenman, Quote 500-lid en NEC-voorzitter – naar eigen zeggen de laatste met daadkracht. Hij is ernstig ziek, het einde is nabij. Toch gaat de situatie bij zijn club hem nog na aan het hart. ,,NEC is een stuurloos schip.’’