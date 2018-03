Truck crasht op A1, chauffeur zwaargewond

updateHOENDERLOO - Een vrachtwagen is vanochtend op de snelweg A1 bij Apeldoorn door de middenberm gereden. De tankwagen, geladen met droog cement, ligt sindsdien dwars op de weg. De A1 was enige tijd in beide richtingen dicht. De weg in de richting Deventer en de Duitse grens blijft waarschijnlijk tot laat in de middag dicht.