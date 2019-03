Trudie en Wim Thoonen overleven aanval tauros: ‘We hadden geen schijn van kans’

File op A12 richting Duitsland door ongeval tussen bedrijfsau­to's neemt af, weg weer vrij

8:31 ARNHEM - Door een ongeval op de A12 ter hoogte van Zevenaar, bij de afrit Beek, is dinsdagochtend file ontstaan door een ongeval. De rechterrijstrook was een tijdlang afgesloten, maar is weer vrij. Inmiddels is de file daardoor flink afgenomen.