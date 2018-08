Twee doden bij crash vliegtuig uit Lelystad op luchthaven Münster

Slachtof­fer Elderveld is 53-jarige Arnhemmer, man uit Apeldoorn opgepakt

14:56 ARNHEM - Bij de steekpartij aan de Kortlandplaats in Arnhem is woensdagavond een 53-jarige Arnhemmer om het leven gekomen. Dat heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt. De man die vlak na het incident werd gearresteerd, is een 23-jarige inwoner van Apeldoorn.