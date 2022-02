Twee doden gevonden op akker in Dronten: man (19) en vrouw (20) uit Polen en verbleven in Kampen

Misbruik­slacht­of­fer Renald Majoor: ‘Erg geschrok­ken van grensover­schrij­dend gedrag Overmars’

WEHL - Renald Majoor van stichting De Stilte Verbroken, die opkomt voor slachtoffers van (seksuele) intimidatie in de sport, is erg geschrokken van de berichten over grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Majoor is als jeugdspeler van Vitesse misbruikt door een begeleider. Hij houdt zich fulltime bezig met de aanpak van misbruik in de sport.

14:40